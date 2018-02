Al Qaeda está perto da derrota, diz chefe da CIA A Al Qaeda está essencialmente derrotada no Iraque e na defensiva no restante do mundo, disse o diretor da CIA, Michael Hayden, em uma entrevista ao jornal Washington Post, na sexta-feira. A avaliação positiva vem menos de um ano depois que a CIA, a agência de inteligência norte-americana, alertou para a possibilidade de novos ataques por parte de uma Al Qaeda emergente. "Comparando, estamos indo muito bem", disse Hayden ao jornal nesta semana, citando os grandes ganhos contra a rede de Osama Bin Laden e seus aliados. "(Estamos) perto de uma derrota estratégica da Al Qaeda no Iraque. Perto de uma derrota estratégica na Arábia Saudita. Recuos significativos para a Al Qaeda global -- e, aqui, vou usar a palavra "ideologicamente", já que boa parte do mundo islâmico rejeita o islamismo do grupo", disse Hayden. Autoridades norte-americanas responsabilizam a Al Qaeda pela maior parte dos grandes bombardeios no país, incluindo um ataque a um santuário em Samarra, em fevereiro de 2006, evento que despertou uma série de matanças sectárias que deixam o Iraque à beira da guerra civil. Hayden disse ao Post que os sucessos do contraterrorismo chegam até à fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, região sem lei onde acredita-se que Osama Bin Laden esteja escondido. "A habilidade de capturar e matar membros cruciais da Al Qaeda continua e isso os desestabiliza -- mesmo em sua maior fortaleza, na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão", disse Hayden. Segundo Hayden, capturar ou matar Bin Laden e seu principal aliado, Ayman al-Zawahiri, continua sendo a maior prioridade, apesar de assumir a dificuldade que tem em encontrá-los na remota região, onde as operações do Exército norte-americano são proibidas oficialmente, disse o Post. Hayden disse que a liderança global da Al Qaeda perdeu três importantes membros desde o começo do ano, dos quais dois "sucumbiram à violência" -- uma aparente referência aos ataques com mísseis feitos pela Força Aérea no Paquistão, segundo o Post. O chefe da CIA também citou a derrota das "atividades de treinamento" na região, mas não deu detalhes, disse o jornal. Apesar do otimismo, o Washington Post disse que Hayden se mostrou preocupado com a possibilidade do progresso contra a Al Qaeda ser interrompido ou revertido devido ao que ele chama de complacência recente, além do retorno à mentalidade anterior ao 11 de Setembro. "O fato de termos deixado os norte-americanos seguros fez com que a idéia de 'segurança' voltasse a ser o normal", disse Hayden. "Nossa visão é: segurança é algo conquistado a duras penas, a cada 24 horas." (Por JoAnne Allen)