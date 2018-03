Aluno de 14 anos fere 4 e depois se mata em colégio nos EUA Um estudante de 14 anos feriu a tiros dois adultos e duas colegas num colégio perto de Cleveland, e em seguida se matou, disseram autoridades na quarta-feira. Os feridos são dois homens de 42 e 57 anos e duas meninas de 17 e 14. O prefeito Frank Jackson disse que uma terceira menina, também de 14 anos, ficou ferida numa queda durante o incidente na SuccessTech Academy, colégio especializado em matemática e tecnologia. A aluna Latisha Hill disse a uma TV que os alunos começaram a se proteger ao ouvirem o comando de emergência, e que ela se trancou no banheiro até que a polícia chegasse. "Tudo o que sei é que ouvi o diretor gritar 'código azul"', contou ela. Vários crimes com armas têm ocorrido nos últimos anos em escolas dos EUA. Em abril, um aluno da universidade Virginia Tech matou 32 colegas e funcionários do campus antes de se suicidar, no pior incidente do gênero na história moderna dos EUA. A CNN citou relatos de que o responsável pelo ataque de quarta-feira estava revoltado por ter sido suspenso da escola. Um aluno não identificado contou ter ouvido "gritos e disparos."