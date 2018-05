Americano marca recorde de pula-pula debaixo d''água

O novaiorquino Ashrita Furman marcou dois novos recordes na piscina do Centro Aquático do Condado de Nassau: o de pula-pula e o de bambolê debaixo d''água. Ele percorreu o equivalente a cerca de 512 metros no fundo da piscina com o pula-pula. Quebrou ainda um récorde anterior que ele mesmo havia marcado, rebolando com um aro durante 2 minutos e 38 segundos. "O maior desafio na verdade é achar uma fomra de fazer o corpo se mover para manter este bambolê girando", disse Furman. Os fiscais do livro Guinness de recordes estavam lá para anotar tudo. Ele detém um total de 66 recordes que incluem correr com uma garrafa de leite na cabeça e equilibrar copos de cerveja no queixo. É o recordista de recordes do livro Guiness. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.