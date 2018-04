Americano suspeito de afogar a mulher na lua-de-mel é absolvido

Os promotores diziam que Gabe Watson, interessado em receber um seguro, desligou o suprimento de oxigênio da esposa, Tina, durante um mergulho submarino na costa de Townsville, na Austrália, em outubro de 2003.

"A única forma de condenar esse homem por homicídio é usar a especulação e a conjectura", disse o juiz Tommy Nail. "O Estado não foi capaz de estabelecer um homicídio doloso."

Watson passou 18 meses preso na Austrália após se declarar culpado por omissão de socorro. Ele foi julgado por homicídio em Birmingham, no Alabama, porque foi lá que, segundo a promotoria, ele teria planejado o crime depois do casamento.

Aguardando o veredicto em frente ao tribunal, a mãe do réu desabou em lágrimas ao saber da absolvição. "Estou deslumbrada por Gabe. Ele pode finalmente iniciar o processo de cura", disse o pai de Watson, David. "Tomara que ele possa rearrumar sua vida."

Para que a Austrália extraditasse Watson para os Estados Unidos, as autoridades do Alabama aceitaram não pleitear a pena de morte para ele. Caso condenado, portanto, ele poderia pegar no máximo prisão perpétua.

A decisão desta quinta-feira encerrou abruptamente o julgamento, que havia começado há duas semanas e era atentamente acompanhado pela imprensa australiana.

O pai da vítima, Tommy Thomas, se disse frustrado pelo fato de o caso não ter nem chegado a ser discutido pelo júri. "Há muito mais proteção ao acusado do que à vítima", declarou.

Em seu depoimento como testemunha da acusação, Thomas disse que, depois da morte de Tina, Watson processou a família dela exigindo a posse de tudo o que ela possuía, inclusive os DVDs de

'E o Vento Levou'."