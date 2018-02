Antes de eleição difícil, Casa Branca cita insatisfação de eleitores nos EUA Com muitas disputas locais ainda apertadas, mas com pesquisas mostrando uma tendência geral em favor dos republicanos, a Casa Branca culpou nesta segunda-feira a insatisfação dos eleitores com Washington para o que poderia ser uma dura derrota eleitoral para os democratas e o presidente norte-americano, Barack Obama.