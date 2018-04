Anúncio da Chrysler no intervalo do Super Bowl é elogiado na Web

O ator Clint Eastwood, áspero ícone de Hollywood, proclamou que era "Intervalo na América". O anúncio não mencionava um carro ou caminhão Chrysler, mas sugeria que a reviravolta bem-sucedida da fabricante de automóveis poderia ser usada como um exemplo para os Estados Unidos, em um momento em que o país luta com o alto desemprego e uma lenta taxa de crescimento econômico.

"Detroit está nos mostrando que pode ser feito", disse Eastwood.

Os posts no Twitter eram comentários na maioria positivos ao anúncio. Eastwood, estrela dos filmes "Dirty Harry" e diretor premiado com um Oscar, falou aos norte-americanos como se fosse um técnico de futebol fazendo um discurso de encorajamento ao time durante o intervalo, pedindo que trabalhassem juntos para vencer o segundo tempo.

"Este país não pode ser nocauteado com um único golpe", disse Eastwood no anúncio. "Nós nos levantaremos novamente e quando fizermos isso o mundo vai escutar o barulho de nossos motores. Sim, é intervalo na América. E nosso segundo tempo está prestes a começar".

No segundo tempo do jogo de domingo, os Giants de Nova York superaram o déficit de um ponto no primeiro tempo e venceram o campeonato da liga de futebol americano por 21 a 17, derrotando os Patriots.

O anúncio da televisão foi o último mostrado antes do início do segundo tempo do jogo de domingo.

Um spot de 30 segundos durante o intervalo do jogo transmitido pela NBC custa 3,5 milhões de dólares. A Chrysler não disse quanto o anúncio com Eastwood custou.

Esse foi o segundo ano consecutivo em que a Chrysler passa um anúncio de dois minutos pouco convencional e atrai muito barulho na Internet. No ano passado, sua propaganda trouxe o rapper Eminem e juntou a frase "Importado de Detroit" aos produtos da Chrysler, que foi usada na versão deste ano também. O anúncio com Eminem foi visto 21 milhões de vezes no YouTube e os executivos da Chrysler disseram que ele ajudou a impulsionar as vendas em 24 por cento no ano passado.

A Chrysler, a terceira maior fabricante de veículos nos EUA, enfrentou a falência em 2009 antes de ser resgatada com empréstimos de 12,5 bilhões de dólares do governo de Barack Obama.

A empresa emprega a maioria dos operários da indústria automobilística de Detroit e na semana passada divulgou seu primeiro lucro anual desde 2005.

Sua previsão é que o lucro operacional suba 50 por cento, para 3 bilhões de dólares em 2012, com base em um esperado salto de 30 por cento nas vendas de carros e caminhões.

Em maio, a empresa pagou os empréstimos ao governo.