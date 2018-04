Ao menos 2 morrem em acidente no metrô de Washington

A afiliada local da rede de televisão NBC disse que até 55 pessoas ficaram feridas.

A autoridade de trânsito da área metropolitana de Washington, que controla o sistema de metrô na região da capital norte-americana, disse que um trem com seis vagões que seguia para fora da cidade descarrilou e colidiu com outro trem às 18h (horário de Brasília) nesta segunda-feira.

A NBC mostrou a frente de um trem em cima de um outro vagão em trecho aberto da linha no norte da cidade. O canal informou ainda que equipes de emergência estavam tentando libertar algumas pessoas presas nos trens.

A afiliada local da rede de televisão Fox mostrou passageiros sendo retirados de um trem perto da estação Fort Totten. A estação informou que a energia para o local foi cortada.

Um repórter disse ter visto o que aparentava ser um corpo coberto por um pano, e vários passageiros feridos.

Testemunhas disseram que veículos do Corpo de Bombeiros e ambulâncias também estavam no local do acidente, enquanto imagens de televisão mostravam equipes de resgate tirando feridos dos trilhos.

(Reportagem de David Storey)