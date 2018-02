Ao menos três pessoas morrem em acidente de avião nos EUA

Ao menos três pessoas morreram nesta quarta-feira, 17, após um avião colidir pouco depois de ter decolado do aeroporto de Palo Alto, na cidade de Santa Clara, Califórnia, segundo autoridades norte-americanas. A aeronave, um Cessna 310 bimotor, tinha capacidade para um piloto e um máximo de quatro pessoas.

O acidente ocorreu pela manhã em um bairro próximo ao aeroporto de onde o avião decolou, e causou o incêndio de uma casa, de uma creche e de vários veículos. A polícia local já confirmou que as chamas foram controladas.

O chefe dos bombeiros de Menlo Park, Harold Schapelhouman, disse que o piloto e dois passageiros faleceram.

O porta-voz da Administração de Aviação Federal dos EUA, Ian Gregor, explicou que o avião partiu esta manhã em direção ao aeroporto Hawthorne Municipal, no sul da Califórnia, e "colidiu em circunstâncias desconhecidas".

De acordo com relatos, a aeronave pode ter se explodido após ter se chocado com um poste elétrico.

O incidente causou um corte de energia elétrica em grande parte da cidade.

A visibilidade nesta manhã na zona do acidente era escassa devido a neblina. Segundo o porta-voz do aeroporto de Mineta San José, David Vossbrink, próximo do aeroporto de Palo Alto, vários voos comerciais foram cancelados devido ao tempo ruim.