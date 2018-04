Aos 83 anos, George Bush pai salta de pára-quedas

O ex-presidente dos Estados Unidos George Bush, pai do atual líder norte-americano, comemorou a reabertura de seu museu presidencial no sábado, 10, pulando de pára-quedas em College Station, no Texas. No salto, o sexto de sua vida, o ex-líder de 83 anos estava preso ao pára-quedista do Exército Mike Elliott. Seu primeiro salto de pára-quedas aconteceu em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, sobre a ilha japonesa de Chi Chi Jima. Associate Press George Bush (pai) durante o salto Associated Press Bush aterrissando