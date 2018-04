Aos 98 anos, morre Dorothy Height, ativista dos direitos civis americanos

WASHINGTON - Dorothy I. Height, 98, uma das fundadoras do movimento pelos direitos civis americanos, cuja cruzada por justiça racial e igualdade de gêneros durou mais de seis décadas, morreu na madrugada desta terça-feira, 20, de causas naturais, disse um porta-voz do Conselho Nacional das Mulheres Negras.

Height estava entre os líderes da coalizão de afro-americanos que pressionaram os direitos civis para o centro do palco político dos EUA após a Segunda Guerra Mundial, sendo ela uma figura-chave na luta pelo fim da segregação escolar, dos direitos de voto, oportunidades de emprego e acomodações públicas nos anos de 1950 e 1960. De acordo com o jornal Washington Post, ela morreu às 3h41 (hora local) no hospital da Howard University, disse um porta-voz.

Height foi presidente do Conselho Nacional das Mulheres Negras por 40 anos, abandonando o título em 1997. O grupo de defesa que conta com 4 milhões de membros é composto de 34 organizações nacionais e 250 organizações de base comunitária. Foi fundada em 1935 pelo educador Mary McLeod Bethune, que foi um dos mentores de Height.

Como um ativista dos direitos civis, Height participou de protestos no Harlem durante a década de 1930. Em 1940, ela pressionou a primeira-dama Eleanor Roosevelt, em nome da causa dos direitos civis. E em 1950, ela incitou o presidente Dwight D. Eisenhower para agir de forma mais agressiva nas questões da segregação escolar. Em 1994, Bill Clinton concedeu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil da nação.

"Ela era uma mulher dinâmica, com um espírito resistente, que era um modelo para homens e mulheres de todos os credos, raças e perspectivas. Para ela, não era sobre os muitos anos de sua vida, mas o que ela fez com eles", disse o ex-secretário do Trabalho E.U. M. Alexis Herman, um amigo próximo que vem conduzindo as operações do dia-a-dia, no Conselho Nacional.

Herman chamava Heights de "um tesouro nacional, que viveu a vida em abundância. Ela fará muita falta, não só para aqueles que já a conhecia bem, mas por inúmeros beneficiários de seu legado."

No tumulto das lutas pelos direitos civis nos anos 1960, Height ajudou a orquestrar estratégias com líderes do movimento, incluindo o reverendo Martin Luther King Jr., Roy Wilkins, A. Philip Randolph, Whitney Young, James Farmer, Bayard Rustin e John Lewis , que mais tarde serviu como um membro democrata da Câmara dos Deputados E.U. da Geórgia.

Height foi indiscutivelmente a mulher mais influente nos níveis superiores de liderança dos direitos civis, mas ela nunca chamou a atenção que a grande mídia que reconheceu como celebridades instantâneas alguns dos líderes dos direitos civis de seu tempo.

Em Agosto de 1963, a Height estava na plataforma com King quando ele pronunciou o seu famoso discurso "Eu tenho um sonho" no Lincoln Memorial. Mas ela diria mais tarde que estava desapontada que ninguém que defendesse os direitos das mulheres havia falado naquele dia na Marcha por Empregos e Liberdade em Washington. Menos de um mês depois, a pedido de King, ela foi para Birmingham, Alabama, conhecer as famílias das quatro meninas negras que haviam morrido em uma explosão numa igreja, ação que foi ligada ao conflito racial que havia engolido a cidade.

"Em cada grande esforço para a mudança social progressista, Dorothy Height esteve lá", disse Lewis, em 1997, quando a Height anunciou sua aposentadoria como presidente do Conselho Nacional das Mulheres Negras.