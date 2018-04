Após 4 anos, Obama vai reabrir embaixada dos EUA na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, enviará um embaixador para a Síria, preenchendo um posto vago havia quatro anos. A medida é uma mostra da determinação de Obama de se envolver mais no Oriente Médio, na busca da paz entre Israel e seus vizinhos árabes e também da melhoria das relações norte-americanas na região.

O jornal britânico The Times também notou, em sua edição na internet, que o envio do embaixador ajuda a tirar a Síria da condição de Estado pária e, consequentemente, pode afastar o país da influência do Irã. O governo iraniano enfrenta protestos nas ruas, após as contestadas eleições do dia 12 que, segundo as autoridades, reelegeram o atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad.

"O presidente acredita que o engajamento diplomático ajuda nossos interesses e que a atual política (de não ter embaixador em Damasco) não faz sentido", afirmou um alto funcionário da administração, sob condição de anonimato. Ao ser informado da decisão, o embaixador sírio em Washington, Imad Moustapha, disse que as relações bilaterais estavam "na direção certa". Moustapha negou, porém, que possa haver uma "mudança radical" na relação. Afirmou esperar, porém, passos "pequenos", mas

"positivos".

Um alto funcionário do Departamento de Estado, também sob condição de anonimato, disse que a ida do embaixador para Damasco não deve ocorrer imediatamente. O anúncio ocorre em um momento tumultuado no Irã, um aliado próximo do governo sírio. A oposição iraniana, liderada pelo candidato derrotado Mir Hossein Mousavi, reclama de fraudes nas eleições. Os protestos já deixaram pelo menos 17 mortos, segundo números oficiais.

A Síria permanece crucial para o estabelecimento da paz com Israel, que ocupa as estratégicas Colinas de Golan, capturadas de Damasco na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Síria e Israel tiveram negociações indiretas no ano passado, interrompidas pela ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza, em dezembro e janeiro. O governo sírio já se manifestou disposto a voltar a negociar de forma indireta, com mediação da Turquia, desde que esteja sobre a mesa a possibilidade de retirada integral israelense de Golan.

O ministro de Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, disse que a nomeação norte-americana não era assunto dele. "Nós nunca interferimos em decisões dos norte-americanos ou de quem seja. O que é importante é vermos algum tipo de mudança na política síria, e infelizmente ainda não vimos essa mudança."

Os EUA retiraram o embaixador de Damasco em 2005, em protesto contra ações sírias no Líbano. Washington já criticou várias vezes Síria e Irã por apoiarem grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas, entre os palestinos.

No caso do Irã, Obama fez na terça-feira a mais dura crítica à crise no país até o momento. Segundo ele, é impossível dizer com certeza o que ocorreu nas eleições, mas notou que "uma parcela significativa da população iraniana...considera essa eleição ilegítima". "Há uma questão significativa sobre a legitimidade desta eleição."