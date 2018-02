Após bombardeios, EUA dizem que curdos ainda controlam cidade síria na fronteira Forças curdas parecem ter contido militantes do Estado Islâmico que avançavam contra a cidade de Kobani, do lado sírio na fronteira com a Turquia, disseram militares dos Estados Unidos nesta quinta-feira, após novos ataques aéreos dos EUA na área terem acertado campos de treinamento e combatentes inimigos.