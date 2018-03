Após caos, fornecimento de energia é retomado em Washington O fornecimento de eletricidade voltou ao normal na cidade de Washington, na sexta-feira, depois de uma interrupção e um incêndio ocorrido em uma linha do metrô terem provocado caos e congestionamento durante o rush matinal. O Departamento de Segurança Interna disse que os incidentes não pareciam ter ligação nenhuma com qualquer ato terrorista. Dirigentes da distribuidora de energia Pepco afirmaram ainda não saber por que havia parado de funcionar uma subestação de força da rua 10, por volta das 7h30, deixando cerca de 11 mil clientes do centro da cidade sem eletricidade. Por volta da mesma hora, surgiu um incêndio na estação Center, do metrô, afirmou a Autoridade de Trânsito na Área Metropolitana de Washington (WMATA). Funcionários da WMATA e da Pepco não souberam dizer se os incidentes tinham relação um com o outro. Segundo a agência governamental, o fogo foi extinto e as composições do metrô voltaram a circular às 8h30. Previa-se, no entanto, que houvesse atrasos de até uma hora. A falta de energia obrigou a estação Dupont Circle, perto dali, a fechar as portas já que suas longas escadas rolantes deixaram de funcionar. Várias estações do centro da cidade encontravam-se menos iluminadas do que o normal porque funcionavam com a ajuda de geradores, afirmou a WMATA. As temperaturas devem chegar perto dos 31 graus Celsius ao longo do dia, o que poderia prejudicar o trabalho das pessoas se os escritórios do governo e das empresas ficarem sem ar-condicionado. O Departamento do Tesouro ficou sem energia durante a pane e partes da Casa Branca funcionaram por meio de geradores. O presidente do país, George W. Bush, encontra-se na Europa. O Congresso, a Suprema Corte e o Departamento de Estado continuaram a receber eletricidade sem problemas. Antes de a polícia chegar para coordenar o tráfego, ônibus e carros encontraram dificuldade para atravessar os cruzamentos mais movimentados onde os semáforos haviam deixado de funcionar. Em um desses cruzamentos, os pedestres gritavam para que os carros parassem e permitissem a travessia de pessoas idosas. Uma porta-voz da polícia disse que não foram registrados relatos sobre acidentes provocados pela falta de eletricidade. (Reportagem adicional de Randall Mikkelsen, James Vicini, David Morgan, Paul Eckert, Jennifer Owens e Toby Zakaria)