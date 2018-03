Após servir no Iraque, brasileiro morre em acidente nos EUA

O nome de André Araújo soa bem brasileiro, mas ele era um orgulhoso sargento do exército dos Estados Unidos. Depois de servir em duas campanhas no Iraque, André sofreu um acidente de carro na base de Fort Hood, no Texas, no último dia 30 de junho. Resgatado inconsciente, ele foi hospitalizado, mas acabou sendo declarado morto no dia 1º de julho. "Ele morava com a mulher na base. Naquele manhã, depois do treinamento, um soldado pediu carona para ele. Quando estavam na rua, um carro ultrapassou o sinal vermelho e acabou batendo no Mustang em que eles estavam", explica a mãe de André, Lélia Souza, mineira de Governador Valadares que está nos EUA há 28 anos. Quando a equipe de resgate chegou, André estava inconsciente e seu amigo sofrera apenas ferimentos leves. André morreu no dia seguinte. "O motorista que bateu no carro em que eles estavam foi levado para fazer exames toxicológicos e logo foi liberado, pois André ainda estava vivo. Depois, saíram os resultados dos exames, que mostraram que ele havia usado drogas", diz Lélia, que afirma que o ocupante do outro carro está foragido. Aos 26 anos, André já tinha servido por duas vezes com as forças americanas no Iraque. Nascido nos EUA, aos 18 anos ele se alistou nas Forças Armadas, contra a vontade dos pais. "Ele sempre quis, mas nós não deixávamos. Assim que fez 18 anos ele foi se alistar sozinho no Corpo de Fuzileiros Navais", conta a mãe. Funeral de André. Foto: Divulgação A primeira campanha de André no Iraque foi como fuzileiro naval. Em 2006 ele se alistou no exército e voltou para o Iraque, desta vez, servindo como especialista em munição entre agosto de 2007 e abril de 2008. Ele voltaria ao Iraque em meados do ano que vem. "Ele nunca quis me contar como era lá no Iraque, para não me deixar preocupada", diz Lélia. "Mas durante o funeral, eu perguntei para os colegas dele como era lá. Disseram que era tiro para todos os lados, por isso ele não queria me contar" A mulher de André, Noelle, está grávida de sete meses e ele já tinha uma filha de 1 ano e meio, fruto de um outro relacionamento. "Ele era muito orgulhoso de ser americano e brasileiro", diz Lélia, que conta que André havia visitado o País algumas vezes. Com a mãe, ele conversava em uma mistura de inglês com português. "Mas quando ele estava no Iraque, às vezes pedia para falarmos em português, para ele treinar a língua", conta Lélia.