Após tempestade, NY começa a remover a neve; voos são retomados Os nova-iorquinos estão envolvidos nesta terça-feira com a remoção de montes de neve acumulada enquanto milhares de turistas aguardavam a liberação de voos nesta terça-feira, depois que uma forte nevasca atingiu os Estados do Nordeste do país um dia depois do Natal.