Após um ano na Casa Branca, Obama perde controle do Senado

Vitória de Brown significa perda da supermaioria do Partido Democrata no Senado. Foto: Adam Hunger/Reuters

WASHINGTON - O republicano Scott Brown derrotou a democrata Martha Coakley na eleição especial realizada nesta quarta-feira, 20, no estado de Massachusetts para substituir o senador Ted Kennedy, morto no ano passado, fazendo com que o partido do presidente Barack Obama perca o domínio na Câmara Alta.

Segundo os resultados preliminares do pleito, divulgados pela rede de televisão CNN, Brown teve 53% dos votos, contra 46% da candidata democrata. Até então tinham sido contabilizadas 69% das urnas.

A derrota de Coakley significa a perda da "supermaioria" do Partido Democrata no Senado (passa de 60 cadeiras para 59, contra 41 que têm agora os republicanos), em um resultado que pode atrapalhar a aprovação da reforma do sistema de saúde promovida pelo residenteBarack Obama.

A "supermaioria" no Senado, que tem 100 cadeiras, significa um mínimo de 60 senadores de um partido, número que impede manobras da oposição para estagnação de projetos de lei.

Segundo informou a CNN, Coakley admitiu a derrota em ligação telefônica que fez ao rival democrata para dar os parabéns pelo triunfo.

O independente Joseph Kennedy, que não tem parentesco com o clã Kennedy, também participou da disputa, e alcançou 1% dos votos, segundo a rede de notícias dos Estados Unidos.