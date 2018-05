Aposentadoria de republicano embola disputa pelo Senado dos EUA O senador republicano John Warner, voz influente em questões militares no Congresso dos EUA, anunciou na sexta-feira que não vai disputar um novo mandato em 2008, o que complica a perspectiva de seu partido retomar o controle do Senado. Warner, 80 anos de idade e 30 de Senado, ex-marido da atriz Elizabeth Taylor, está concluindo seu quinto mandato. "Tudo foi bem e quero manifestar meu profundo apreço hoje por tudo o que tantos fizeram por mim", disse ele em evento na Universidade da Virgínia, seu Estado. A aposentadoria de Warner faz da Virgínia um campo de batalha importante na disputa pelo controle do Senado em 2008, já que os republicanos precisarão lutar para manter uma vaga até então praticamente assegurada. Atualmente, os democratas têm um tênue controle do Senado (51-49 parlamentares). Nos últimos meses, Warner vem tentando desenvolver uma abordagem sobre a guerra do Iraque que agrade tanto republicanos quanto democratas.