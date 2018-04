Árabes duvidam que encontro de Annapolis resulte em paz Comentaristas do mundo árabe minimizaram nesta quarta-feira a retomada das negociações israelo-palestinas, classificando o anúncio como um evento midiático orquestrado pelos Estados Unidos e com poucas chances de levar paz ao Oriente Médio. Alguns argumentaram que o verdadeiro objetivo do presidente norte-americano, George W. Bush, ao realizar a conferência de Annapolis (Maryland), na terça-feira, seria recuperar sua imagem depois dos fracassos no Iraque e no Afeganistão ou persuadir os países árabes de que o maior inimigo deles é o Irã, e não Israel. "O fracasso de Annapolis ficou claro agora. Abbas (presidente palestino, Mahmoud Abbas) regressará à Palestina de mãos vazias", disse Essam el-Erian, importante líder da Irmandade Muçulmana, grupo egípcio. "A conferência foi elaborada para fins de relações públicas, e os participantes foram obrigados a comparecer", argumentou. O ex-ministro libanês das Telecomunicações Essam Noman, em um artigo publicado pelo jornal oposicionista al-Akhbar, disse que os EUA haviam conseguido "arrastar os árabes para um evento pautado pela discurseira diplomática". A mensagem do governo norte-americano, afirmou Noman, era: "Eu sou o policial do Oriente Médio, o encarregado de sua segurança e estabilidade. Cuidado com os desvios e as confusões. Israel não é o inimigo. O inimigo é o Irã". Ghassan Charbel, editor do jornal Al-Hayat, com sede em Londres, disse que os países árabes haviam comparecido a Annapolis sem ilusões. "Eles sabem que Israel deseja negociar sem estar pronto para pagar o preço da resolução do conflito. E estão cientes de que os negociadores israelenses exigirão da Autoridade Palestina cumprir condições que ela não tem condições de cumprir", escreveu Charbel, em um editorial. O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, prometeram, durante a conferência que reuniu 44 países, tentar elaborar um tratado de paz até o final de 2008 a fim de criar um Estado palestino. Os árabes perguntavam-se se Bush pressionaria os israelenses de forma suficientemente intensa para impedir que continuem ocupando as terras palestinas e construindo assentamentos nelas. "Os palestinos desejam a adoção de medidas realistas e práticas. E é nesse ponto que os EUA deparam-se com um desafio caso estejam realmente interessados em salvar sua credibilidade manchada", afirmou o jornal Gulf Today, publicado em inglês nos Emirados Árabes Unidos. Mohamed al-Sayed Said, vice-diretor do Centro Al-Ahram para Estudos Políticos e Estratégicos, do Cairo, questionou a capacidade de Bush de entender o Oriente Médio e o comprometimento do líder norte-americano com a paz. "Ele é totalmente favorável a Israel e o discurso dele explicou os problemas da região referindo-se exclusivamente ao que considera serem os fanáticos e os extremistas", afirmou Said.