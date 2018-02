Áreas de Nova York com muita neve agora podem sofrer com enchentes

Áreas onde vários metros de neve caíram nesta semana devem se preparar para significativas e generalizadas enchentes, alertou o Serviço de Meteorologia Nacional dos Estados Unidos na sexta-feira.

Varridas por tempestades de neve, partes do oeste de Nova York, incluindo Buffalo, receberam até dois metros de neve, uma quantia equivalente ao acúmulo de um ano para a região.

As temperaturas no oeste de Nova York vão permanecer acima de zero graus Celsius até terça-feira à noite, com máximas perto dos 10 graus no domingo e próximas dos 16 graus na segunda-feira, disse o Serviço Meteorológico.

"O aquecimento vai trazer derretimento. O derretimento vai trazer água. A água vai trazer enchentes", disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, em entrevista coletiva.

"Estamos nos preparando agora para mais enchentes do que vimos em muito, muito tempo", disse. "Nunca tivemos tanta neve nem tanto derretimento de neve em um curto período de tempo."

Para se preparar, os moradores da área disseram estar mudando objetos de valor para seus porões.

Trechos da via expressa do Estado de Nova York foram reabertos na tarde de sexta-feira para a movimentação de veículos e ajudar a retirar a neve, disse Cuomo. Aproximadamente 225 quilômetros da via estavam fechados.

Até agora, pelo menos 13 mortes foram causadas pelo clima frio.

A mais recente morte reportada foi a de uma pessoa encontrada enterrada sob a neve, dentro de um carro em Cheektowaga, enquanto duas moradoras de uma casa de repouso morreram durante uma retirada de pessoas de área de risco, disseram autoridades.

Duas pessoas morreram na quinta-feira devido à exposição. Autoridades do condado de Erie disseram que ambas tinham doenças mentais e foram encontradas do lado de fora. Oito mortes foram reportadas no início da semana.

Enquanto isso, um jogo de futebol americano do Buffalo Bills agendado para o domingo contra o New York Jets foi remarcado para segunda-feira, em Detroit, devido à preocupações com a segurança pública.

A Liga Nacional de Hockey adiou o jogo do Buffalo Sabres, em casa, contra o New York Rangers na sexta-feira.

(Reportagem de Ellen Wulfhorst; Reportagem adicional de Sarah Irwin)