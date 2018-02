Atirador de cinema no Colorado enfrenta acusações formais na Corte

CENTENNIAL, ESTADOS UNIDOS - James Holmes, acusado de matar 12 pessoas em um tiroteio em um cinema na região de Denver, deve fazer segunda aparição no tribunal nesta segunda-feira, 30, enquanto promotores e advogados de defesa discutem sobre um misterioso pacote enviado à psiquiatra dele.

Holmes, 24 anos, foi preso logo após promotores afirmarem que ele abriu fogo contra a plateia lotada na sessão de estreia da meia-noite do filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge" em 20 de julho. Acusações criminais contra Holmes, que permaneceu preso desde sua detenção, devem ser formalmente apresentadas na audiência de segunda-feira.

Ele também é acusado de ter carregado seu apartamento com explosivos suficientes para ter implodido todo o edifício, caso tivessem sido detonados. Demorou vários dias para as autoridades desmantelarem com segurança e desativarem as armadilhas.

O ataque violento no subúrbio de Aurora, perto de Denver, no Estado do Colorado, é um dos tiroteios mais sangrentos do país nos últimos anos. Ele deixou 12 mortos e 58 feridos, vários com gravidade.

Em sua audiência inicial uma semana atrás, Holmes não disse nada e parecia confuso e tonto, às vezes fechando os olhos como se lutasse contra o sono.

O juiz distrital do condado de Arapahoe, William Sylvester, vetou a maioria dos registros da corte e documentos investigativos de escrutínio público e proibiu qualquer pessoa ligada ao caso de falar com a imprensa.

Sylvester disse que vai considerar um pedido dos organizações de mídia para acessar os documentos do caso.

Documentos judiciais apresentados na sexta-feira pelos advogados de defesa disseram que o suspeito estava sob os cuidados da psiquiatra Lynne Fenton, que está no corpo docente da faculdade de Medicina do campus de Anschutz, da Universidade de Colorado.

A audiência na segunda-feira também irá tratar de um pacote que Holmes enviou à Fenton e mais tarde foi apreendido pelos investigadores.

A universidade confirmou nesta semana que um pacote suspeito foi entregue pelo correio na segunda-feira e que foi "imediatamente investigado e entregue às autoridades em questão de horas", mas não deu mais detalhes sobre o pacote.

Os advogados de defesa estão buscando uma ordem judicial exigindo que os promotores entreguem imediatamente todas as provas referentes à apreensão do pacote, citando o privilégio da relação médico-paciente.