Atirador dispara em templo Sikh em Wisconsin

Policiais, ambulâncias e os bombeiros correram até o Templo Sikh do Wisconsin, localizado cerca de 20 minutos ao sul de Milwaukee.

A representante do Departamento de Bombeiros de Oak Creek afirmou que as primeiras informações sobre os disparos chegaram às 10h30 no horário local (12h30 no horário de Brasília).

"Tivemos realmente tiros", afirmou. "Todo nosso departamento está no local, assim como outros."

Ela não deu detalhes sobre possíveis vítimas. Os policiais não comentaram o caso.

Não está claro quantas pessoas podem ter ficado feridas com os disparos, mas duas testemunhas disseram que o agressor, ou agressores, ainda está dentro do local.

Carolyn Bellin, porta-voz do Froedhart & The Medical College of Wisconsin, em Milwaukee, disse à CNN que dois homens foram levados ao hospital, e que um deles estava sendo submetido a uma cirurgia.

(Reportagem de Brendan O'Brien)