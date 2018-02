Atirador do Colorado fazia tratamento psiquiátrico

"O senhor (James) Holmes foi um paciente psiquiátrico da doutora (Lynne) Fenton, e suas comunicações com ela estão protegidas", disse o documento apresentado pela defesa de Holmes, de 24 anos, um ex-doutorando em neurociências.

Na semana passada, ele abriu fogo indiscriminadamente contra a plateia que assistia à estreia de "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", na cidade de Aurora, no subúrbio de Denver, no Colorado.

Fenton, como diretora médica de saúde mental dos alunos do Campus Médico Anschutz, da Universidade do Colorado, fornece medicação e psicoterapia aos pós-graduandos, além de ser professora, segundo o site da escola. Ela dedicou boa parte da carreira ao estudo da esquizofrenia.

A universidade confirmou no início da semana que um pacote suspeito foi entregue na segunda-feira na instituição e encaminhado em seguida às autoridades.

A emissora Fox News disse, citando fontes próximas à investigação, que Holmes enviou dois pacotes a um(a) psiquiatra da Universidade do Colorado, e que um deles continha um caderno em que o atirador detalhava seus planos para o ataque.

Acusações formais contra o suspeito, que pintou o cabelo de laranja e, segundo autoridades, se apresenta como Coringa, o arqui-inimigo do Batman, devem ser apresentadas na segunda-feira.

As novas revelações sobre o atirador coincidem com o terceiro funeral das vítimas do massacre, um dos piores incidentes desse tipo nos Estados Unidos nos últimos anos.

(Reportagem de Mary Slosson, Keith Coffman e Chris Francescani)