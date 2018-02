Atirador fere três pessoas em ataque no sul da Califórnia

Um homem com um rifle semi-automático abriu fogo durante um festival ao lado de uma igreja no sul da Califórnia nesta sábado, 17. O atirador atingiu três pessoas, uma delas, segundo a polícia, foi levada até o hospital em estado grave. Os tiros foram ouvidos pouco antes das 11 horas da manhã do lado de fora da igreja católica, St. John Baptist de la Salle, em Granada Hills. Pessoas que estavam no local seguraram o atirador até a chegada da polícia. O motivo do ataque segue desconhecido, segundo a polícia.