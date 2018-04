Atirador mata cinco em novo incidente nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram depois que um homem abriu fogo durante uma reunião de autoridades locais na cidade de Kirkwood, no Estado americano do Missouri, nesta quinta-feira, 7. Veja Também: Mulher mata dois estudantes a tiros e comete suicidio nos EUA Segundo testemunhas, o homem surgiu na reunião gritando "atirem no prefeito", que estava presente, e desferiu tiros nos que estavam na sala, antes de ser baleado e morto. Duas de suas vítimas eram policiais. Cerca de 30 pessoas estavam presentes à reunião do conselho municipal de Kirkwood. Há informações de que o prefeito foi ferido durante o incidente. Esperando ser baleada Janet McNichols, uma repórter do jornal St Louis Post-Dispatch que estava na reunião, disse que o atirador "veio de trás da sala. Ele foi falando algo como ‘atirem no prefeito’ e simplesmente andou atirando em todos que conseguiu." A repórter disse que viu um policial e uma autoridade sendo baleadas na cabeça. "Depois disso, em me joguei de barriga, no chão, debaixo das cadeiras", disse. "Fiquei deitada de barriga esperando ser baleada." O St Louis Post-Dispatch disse que o atirador "não era uma pessoa estranha ao conselho, onde ele era freqüentemente uma presença que causava discórdia". Kirkwood fica a cerca de 32 km a sudoeste de St. Louis. No sábado, q uatro pessoas morreram e uma ficou ferida em um tiroteio em um shopping no sul de Chicago. A polícia informou que o incidente aconteceu no subúrbio de Tinley Park, segundo a imprensa local da cidade. Segundo o jornal Chicago Tribune, o incidente teria acontecido na loja de roupas Lane Bryant, do shopping Brookside Market Place. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.