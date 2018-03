Atirador mata uma pessoa e fere outras 6 em igreja dos EUA Um homem abriu fogo com uma espingarda numa igreja em Knoxville, Tennessee, na manhã deste domingo, matando uma pessoa e ferindo várias outras, segundo relatos da polícia e da imprensa. Fiéis na igreja dominaram o atirador, que foi detido pela polícia. Os disparos na Igreja Universalista Unitária do Vale do Tennessee foram reportados às 10h18 do domingo. De acordo com representante da polícia, uma pessoa foi morta e seis outras foram levadas ao hospital em estado crítico. A televisão local WBIR, da rede NBC, citou um fiel da igreja afirmando que um homem entrou na igreja enquanto crianças estavam representando uma peça e começou a disparar tiros com uma espingarda, tendo atingido seis ou sete pessoas até ser dominado por membros da congregação. Um vereador de Knoxville disse à WBIR que uma pessoa morreu e cinco estão em estado crítico. Uma porta-voz do Centro Médico da Universidade do Tennessee, Becky Thompson, confirmou que sete pessoas foram levadas ao hospital e se encontram em condições diversas, mas que os detalhes só serão divulgados depois de terem sido comunicados a seus familiares.