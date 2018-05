Auditoria diz que EUA perderam parte de arma nuclear Algumas instalações que manipulam o arsenal nuclear dos EUA perderam de vista componentes sigilosos de bombas sob sua responsabilidade, segundo uma auditoria do Departamento de Energia. O inspetor-geral do Departamento também concluiu que houve confusão nas instalações sobre quem seria responsável por monitorar as peças bélicas, e recomendou mudanças para melhorar a vigilância. John Broehm, porta-voz da Administração Nacional de Segurança Nuclear, responsável pelo arsenal, disse que a agência discorda das recomendações. Ele afirmou que as peças, que ele se recusou a identificar, foram posteriormente encontradas. Um resumo da auditoria do inspetor-geral --um documento pouco notado de duas páginas, divulgado em julho-- concluiu que dois de três locais examinados não monitoravam "muitas" peças bélicas sigilosas sob sua custódia. Essas instalações "não podiam responder por ou localizar prontamente alguns dos itens incluídos no nosso inventário-amostra", disse o inspetor-geral, que não deu detalhes como a data da auditoria. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, os EUA temem que terroristas possam furtar ou comprar armas em outros países para usar contra os norte-americanos, mas o documento do inspetor-geral abre a hipótese de que material bélico caia internamente em mãos erradas.