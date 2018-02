Aumento da produção saudita de petróleo não basta, diz Bush O presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou no sábado estar satisfeito com o aumento da produção de petróleo pela Arábia Saudita, mas acrescentou que isso "não era suficiente". "É alguma coisa mas isso não resolve nosso problema", disse Bush a jornalistas. "Nosso problema na América será resolvido se expandirmos nossa capacidade de refino, promovermos a energia nuclear e continuarmos nossa estratégia de avançar em energias alternativas." Na parada final de seu tour pelo Oriente Médio, Bush disse que deixou claro aos líderes sauditas que os altos preços do petróleo prejudicam as economias de alguns dos maiores consumidores do petróleo da Arábia Saudita. (Reportagem de Matt Spetalnick)