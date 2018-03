Aumento do salário mínimo pode afetar lucro das empresas, diz Obama O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na quinta-feira que aumentar o salário mínimo, conforme ele propôs, pode diminuir o lucro das empresas, mas acrescentou que as companhias norte-americanas estão obtendo ganhos importantes e precisam de consumidores com dinheiro para gastar.