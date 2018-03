Autoridades declaram estado de emergência em Indiana

As inundações registradas neste sábado, 7, no centro e no sul de Indiana deixaram sem energia cerca de 30 mil casas e obrigaram as autoridades a declararem o estado de emergência em alguns condados. Segundo o site do Indianapolis Star, a tempestade que começou na última sexta, e que continuava neste sábado, poderia descarregar cerca de 25 centímetros cúbicos de água nas áreas mais atingidas, nas quais não foram registradas vítimas mortais. A Guarda Costeira enviou equipes de resgate para o condado de Morgan, um das mais atingidos, assim como helicópteros para evacuar as pessoas que ficaram isoladas. Muitas das estradas do estado ficaram obstruídas e as autoridades colocaram em funcionamento alguns abrigos para receberem as pessoas que tiveram que abandonar suas casas. No estado de Ohio ainda permanecem sem energia cerca de 15 mil imóveis, após um tornado atingir a região ontem acompanhado de fortes chuvas. Em Michigan, também atingida pela tempestade, permanecem sem corrente elétrica cerca de 45 mil casas.