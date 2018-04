Autoridades não encontraram explosivos no voo 633

Autoridades dos Estados Unidos não encontraram explosivos nos sapatos de uma homem qatariano preso depois que um voo da United Airlines pousou sem problemas em Denver, após um incidente suspeito.

A Administração de Segurança no Transporte dos Estados Unidos declarou em um comunicado que está "observando o incidente que ocorreu a bordo do voo 633 (...) logo após receber informações sobre o ocorrido que um Comissário Federal Aéreo respondeu a um passageiro que possivelmente provocou um distúrbio no avião".

A ABC News, havia informado que comissários aéreos dos Estados Unidos retiveram um diplomata qatariano que, segundo eles, tentou 'incendiar seus sapatos' a bordo do voo 633.