Auxiliar de xerife mata seis jovens em pequena cidade nos EUA

Um auxiliar de xerife matou neste domingo, 7, pelo menos seis pessoas e feriu uma outra antes de ser morto, na cidade de Crandon, no norte do Estado americano de Wisconsin. Segundo a polícia, Tyler Peterson, de 20 anos, invadiu uma casa e abriu fogo contra o grupo de jovens. Tom Vollmar, do escritório municipal do condado de Forest, vizinho a Crandon, disse que Peterson foi morto pelas forças de segurança após os incidentes ocorridos às 3h (4h de Brasília), por isso o número total de mortos é de sete. As vítimas fatais, que estavam reunidos assistindo filmes e comendo pizza, têm idades entre 17 e 20 anos. Peterson, segundo a imprensa local, trabalhava no no Departamento de Polícia de Crandon. De acordo com várias testemunhas, Peterson disparou indiscriminadamente em uma casa situada no cruzamento das ruas Hazeldell e Washington desta localidade - que tem cerca de 2.000 habitantes -, onde acontecia a reunião. Três das seis vítimas são estudantes colegiais. O motivo do assassinato ainda não foi esclarecido, disse a polícia, mas uma vizinha, que conhecia Peterson, disse que o crime poderia ter sido motivado por ciúme. O bairro onde ocorreram os fatos foi isolado pelas forças de segurança. Matéria ampliada às 22h25 para acréscimo de informações