Avião com 10 pessoas a bordo desaparece em Washington

Um avião com até 10 pessoas a bordo pode ter se chocado na área montanhosa do Estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, informou uma autoridade da região nesta segunda-feira, 8. Equipes de resgate já realizam buscas na região. O trabalho se baseia em informações dadas por um caçador que disse ter ouvido um avião em situação difícil cerca de 72 quilômetros a oeste de Yakima, disse Nisha Marvel, porta-voz do Departamento de Transporte do Estado de Washington. O avião Cessna 208 Caravan voava para Washington de Boise, em Idaho, na tarde de domingo, 7, e levava entre 8 a 10 pessoas, incluindo pára-quedistas que participariam de um evento em Washington, disse Marvel.