Avião da FedEx sai de pista de pouso na Carolina do Norte

Um avião da FedEx saiu da pista de pouso nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Piedmont Triad, na Carolina do Norte, Estados Unidos. O ocorrido foi por conta do mau tempo no local. Autoridades começaram nesta sexta as buscas nos escombros causados por um tornado que matou uma pessoa e ferir outras três no centro da Carolina do Norte. Foto: AP O fenômeno faz parte das fortes tempestades que estão caindo na zona sudeste do país e que causaram danos em casas e lojas de vários Estados. As previsões meteorológicas alertam que as fortes chuvas que continuam caindo nesta sexta poderiam causar inundações em algumas cidades no condado de Fairfax (Virgínia). Mais cedo, o serviço de emergências lembrou que algumas ruas da cidade continuavam fechadas por causa dos altos níveis de água. A pessoa que morreu estava dentro de seu carro, que estava em um estacionamento da cidade de Greensboro, quando o vento o tombou. A ventania também foi a causa de três caminhões saírem da estrada, provocando a queda de um muro que feriu uma pessoa. As outras duas pessoas ficaram feridas enquanto dirigiam, mas as autoridades locais asseguraram que já estão fora de perigo. No Mississípi, as tempestades destroçaram uma área de lojas em Tupelo, enquanto no Tennessee várias casas e estábulos ficaram danificados por causa da queda de várias árvores. No Alabama, o vento arrancou o telhado metálico de uma escola e pelo menos 15 colégios liberaram os alunos mais cedo. Matéria atualizada às 14h55.