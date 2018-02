"Há um avião que foi colocado em isolamento na pista do McCarran", disse a porta-voz do centro médico universitário Danita Cohen, acrescentando que a preocupação surgiu a partir de duas pessoas com possíveis sintomas do Ebola.

Um porta-voz do aeroporto não pôde ser imediatamente contatado para comentar o assunto.

(Reportagem de Cynthia Johnston)