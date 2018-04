Avião é revistado em Nova York após ameaça de bomba Agentes de segurança realizavam buscas em um avião no aeroporto de LaGuardia em Nova York, nesta quinta-feira, após uma ameaça de bomba ter sido feita por telefone, afirmaram autoridades. Uma "ameaça de bomba indefinida" foi feita envolvendo o vôo 382 da American Airlines, que havia partido do aeroporto internacional de O'Hare, em Chicago, para LaGuardia, informou um representante do serviço de aviação do país. O avião estava em solo, no aeroporto de Nova York, e sendo revistado, segundo porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, que administra o aeroporto. A polícia de Nova York recebeu a ameaça por meio de uma chamada telefônica, que foi imediatamente repassada para a administração do aeroporto, disse o porta-voz da Autoridade Portuária, Alan Hicks. Segundo ele, o avião foi levado para uma área isolada onde as bagagens estavam sendo revistadas e seriam depois relacionadas a seus respectivos donos. "O avião será revistado, com ajuda de cães, pela Autoridade Portuária", disse. Os passageiros foram levados a um terminal e seriam liberados após ser feita a checagem das malas, disse Hicks. Apesar do incidente, o aeroporto estava funcionando normalmente, afirmou o porta-voz. O avião MD-80 tinha 117 passageiros e cinco tripulantes a bordo quando aterrissou normalmente às 12h39 (horário local), informou a American Airlines. "Enquanto o avião estava estacionando no respectivo portão, a Autoridade Portuária o deteve e o levou para uma área remota", disse o porta-voz da companhia aérea Tim Wagner, em um comunicado. (Reportagem de Jeremy Pelofsky em Washington e Daniel Trotta em Nova York)