Avião em rota Chicago-NY sofre ameaça de bomba--autoridade Agentes de segurança realizavam buscas em um avião no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, nesta quinta-feira depois de terem recebido uma ameaça de bomba por telefone, afirmaram autoridades. Uma "ameaça de bomba indefinida" foi feita envolvendo o vôo 382 da American Airlines, que havia partido do aeroporto internacional de O'Hare, em Chicago, para LaGuardia, informou um representante do serviço de aviação do país. O avião estava em solo, no aeroporto de Nova York, e sendo revistado, segundo porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, que administra o aeroporto. (Reportagem de Jeremy Pelofsky em Washington e Daniel Trotta em Nova York)