Avião faz pouso de emergência nos EUA após colidir com ave

Um avião fez nesta segunda-feira, 15, um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, após colidir com pelo menos um pássaro no momento da decolagem, mas nenhum dos 229 passageiros ficou ferido.

A aeronave da companhia Spirit Airlines tinha saído do aeroporto de La Guardia, em Nova York, quando uma ave se chocou contra a parte dianteira do avião, informou a Administração Federal de Aviação americana (FAA, na sigla em inglês).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O voo 758 retornou imediatamente ao Aeroporto de Fort Lauderdale e fez um pouso de emergência sem nenhum contratempo, de acordo com imagens transmitidas pelo "Canal 7".

Nas últimas três décadas, as aves causaram 668 incidentes aéreos nos EUA, mas só em 34 ocasiões os aviões sofreram danos graves e registraram 54 feridos e um morto, segundo números da FAA.

Os aviões em geral são afetados por pombas, corujas, gaivotas e gansos. No ano passado, segundo dados da FAA, cerca de 20 aviões colidiram com essas aves.

Em janeiro de 2009, um Airbus A-320 da companhia US Airways pousou no rio Hudson, em Nova York, logo após decolar do aeroporto de La Guardia com destino a Charlotte, na Carolina do Norte, após colidir com um bando de pássaros. Os 155 passageiros foram resgatados a salvo.