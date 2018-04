Avião que pousou no rio Hudson de NY é posto à venda

Todos os 155 passageiros e tripulação a bordo do voo 1549, que seguia para Charlotte, na Carolina do Norte, escaparam depois que o piloto Chesley Sullenberger conseguiu manejar o avião para um pouso de emergência no rio congelado no meio dos arranha-céus de Manhattan.

O Airbus A320, seriamente danificado, está sendo vendido na Internet pela empresa de segurança Chartis, menos seus motores, que foram destruídos depois que a aeronave atravessou um bando de pássaros logo depois de levantar voo do aeroporto de La Guardia, em 15 de janeiro do ano passado.

Na época, o governador de Nova York David Paterson descreveu o pouso como o "milagre no Hudson". A descrição do leilão online é menos emocional: "Aeronave sofreu grave colisão com pássaro, resultando em pouso de emergência na água".

O avião está em Kearny, Nova Jersey, e o leilão online fecha em 27 de março no www.aigaviation.com. Não foi dada uma estimativa de preço para o avião.

(Reportagem de Michelle Nichols)