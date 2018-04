Avião que pousou no Rio Hudson será leiloado por ferro-velho

Passageiros do voo 1549 da US Airways podem conseguir uma lembrança única, mesmo que gigante, do avião em que estavam e fez um pouso de emergência no Rio Hudson, no meio de Nova York.

O avião que aterrissou nas águas do Hudson com 155 pessoas a bordo em janeiro de 2009 após ter suas turbinas danificadas por terem sido atingidas por pássaros irá a leilão. O Airbus A320-214 foi colocado à venda por um ferro-velho de Kearny, New Jersey.

As asas, inclusas na venda, foram separadas do resto do avião. Descrição do produto no site detalha que há "sérios danos provocados pela água na fuselagem" e "danos causados por impacto abaixo do avião" e que as turbinas não estão inclusas.

O leilão, promovido por Dan Akers da Chartis Insurance, está marcado para terminar no dia 27 de março às 16h30 locais e é aberto ao público. A Chartis é uma divisão do grupo American International Group Inc., que fornece os seguros para a US Airways.

Marie Ali, porta-voz da Chartis, disse ao canal de notícias CNN que o avião está sendo leiloado "como sucata" e se recusou a dar mais informações sobre a seção.