Bairro da Flórida está alerta com bomba da 2a Guerra Mundial Moradores de um bairro rico de Orlando, com casas de 500 mil dólares, estão andando com mais cuidado desde que foram encontrados explosivos ativos datados da Segunda Guerra Mundial próximos de uma escola, de uma creche, de casas e comércios. "Estamos enfatizando o que chamados de três Rs", disse Nancy Sticht, uma porta-voz do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, referindo-se a reconhecer, recuar e relatar as bombas suspeitas. "Elas estão velhas, mas estar velha não as torna menos perigosas. Elas podem se tornar mais instáveis com o tempo." Bombas não detonadas e fragmentos apareceram primeiramente em julho atrás da escola secundária Odyssey, a qual, segundo Stricht, foi construída dentro de uma área arrendada por militares para treinamento de tropas nos anos 1940. A escola fica dentro de uma zona de alvo que foi usada para prática de bombardeio. Mas desde a descoberta atrás da escola, outros artefatos ativos foram descobertos além da zona de alvo, incluindo uma bomba de 10 quilos achada em 10 de novembro por uma companhia de munições que foi contratada por uma incorporadora residencial para garantir a segurança do local. (Por Barbara Liston)