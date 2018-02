Barack Obama deixa igreja de reverendo Wright

O senador Barack Obama abandonou neste sábado, 31, sua igreja em Chicago, onde os famosos sermões do controverso reverendo Jeremiah Wright e de outros membros criaram repetidas dores de cabeça para o favorito à indicação presidencial democrata. A informação foi confirmada pela campanha de Obama, segundo a rede CNN. Obama espera obter indicação democrata na próxima semana Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Acompanhe a disputa entre os pré-candidatos O anúncio aparece dias depois do reverendo convidado Michael Pfleger ironizar sua rival Hillary Clinton. Pfleger, que trabalha em um bairro de negros e que é conhecido em Chicago por campanhas polêmicas, pronunciou um sermão na semana passada que foi rapidamente reproduzido pela Internet. "Quando Hillary chorou as pessoas disseram que era mentira. Realmente, eu não acho que foi mentira. Realmente acho que ela sempre pensou, 'Isto é meu. Sou a esposa de Bill. Sou branca e isto é meu! Simplesmente tenho que me levantar e ocupar lugar'. Então, do nada, surgiu Barack Obama", declarou o religioso, que é branco, em meio aos aplausos e risos da congregação. "Sou branca. Tenho direitos. Há um negro que está roubando meu lugar", afirmou. O sacerdote fazia referência a um ato em New Hampshire no início de janeiro, durante o qual a senadora democrata se emocionou e seus olhos se encheram de lágrimas após ter perdido as prévias de Iowa para Obama. Antes, o reverendo Wright - ex-pastor da Trinity United Church of Christ e conselheiro espiritual de Obama por 20 anos - atraiu um foco indesejado à campanha do senador quando vídeos de seus sermões inflamados apareceram. Neles, o reverendo sugeria, entre outras acusações, que o governo americano seria responsável pela disseminação da Aids na comunidade negra. Obama disse que não estava presente durante as pregações de Wright ou Pfleger e condenou os dois. Recentemente, o democrata se disse "profundamente desapontado" pela "divisível" retórica de Pfleger, informou a CNN.