Barack Obama obtém fáceis vitórias em primárias nos EUA Barack Obama venceu facilmente no sábado as prévias democratas em três Estados, acertando novos golpes na batalha com Hillary Clinton pela indicação do partido para disputar a presidência dos Estados Unidos. Entre os republicanos, o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee derrotou o primeiro colocado na disputa, o senador pelo Arizona John McCain, nas prévias de Louisiana e do Kansas, demonstrando o descontentamento dos conservadores com McCain, dois dias depois de ele ter praticamente garantido a indicação do partido. Obama obteve na Louisiana, Nebraska e Washington vitórias decisivas para conquistar um pequeno reforço na luta acirrada com Hillary, Estado por Estado, para obter o apoio dos delegados que escolherão o candidato do partido na convenção democrata. "Hoje, os eleitores da Costa Oeste à Costa do Golfo (do México) e ao coração da América se levantaram para dizer 'sim, nós podemos,"' disse Obama num jantar da legenda em Richmond, Virgínia, Estado que vota na terça-feira. "Vencemos na Louisiana, vencemos no Nebraska, vencemos no Estado de Washington. Vencemos no Norte, Vencemos no Sul, Vencemos nas regiões no meio. Acredito que podemos vencer na Virgínia na terça-feira se vocês estiverem preparados para se posicionarem pela mudança", afirmou Obama, que é senador pelo Illinois. As vitórias de Huckabee -- um ministro da igreja Batista cuja campanha tem sido alimentada pelo apoio dos conservadores religiosos -- ocorreram em Estados com grandes blocos de eleitores conservadores, mas não mudaram a esmagadora vantagem de McCain na corrida republicana. McCain tem mais de 700 dos 1.191 delegados necessários para obter a indicação do Partido Republicano na convenção, prevista para meados do ano. Ele praticamente decidiu a corrida na quinta-feira, com a desistência de seu principal rival, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney. Mas Huckabee disse que não desistiria, ao declarar em uma reunião de ativistas conservadores em Washington que continuaria sua campanha, levada com poucos recursos, até que McCain tenha matematicamente assegurado sua nomeação. McCain ainda enfrenta ampla oposição de conservadores descontentes com seus pontos de vista em imigração, corte de impostos e outras questões. "Não me especializei em matemática, mas me especializei em milagres, e ainda acredito neles", afirmou Huckabee num comício na Universidade de Maryland, em College Park. (Reportagem adicional de Caren Bohan, Jeff Mason e Deborah Zabarenko)