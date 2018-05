Barack Obama substitui chefe de gabinete da Casa Branca

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que tentará a reeleição nas eleições deste ano, substituiu nesta segunda-feira, 9, o chefe de gabinete da Casa Branca, Bill Daley, pelo diretor de orçamento Jack Lew.

William Daley apresentou sua demissão na semana passada. Com 63 anos e empresário de profissão, quer retornar a Chicago, sua cidade de origem e onde tem seus negócios. O ex-chefe de Gabinete passou apenas um ano no posto, após chegar à Casa Branca no dia 6 de janeiro de 2011 para substituir Rahm Emanuel, atual prefeito de Chicago.

Parte de uma família com tradição política em Chicago, pois tanto seu pai como seu irmão ocuparam durante anos a prefeitura dessa cidade, em novembro passado assumiu uma mudança em suas competências como chefe de gabinete.

Na ocasião, a Casa Branca anunciou que das tarefas do dia-a-dia seriam responsabilidade de Peter Rouse, que já tinha ocupado o cargo de chefe de Gabinete interinamente até a chegada de Daley, enquanto este assumiria um papel de supervisor e assessor presidencial.

A renúncia de Daley será efetivada no final deste mês, enquanto Lew, antigo número dois no Departamento de Estado, prepara a proposta de orçamento da Casa Branca para o próximo ano fiscal, cuja apresentação no Congresso está prevista para o dia 6 de fevereiro.