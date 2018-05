Bem cotado em pesquisas, Huckabee segue indeciso sobre 2012

Com a disputa pelo direito de enfrentar a sucessão do presidente Barack Obama ganhando candidatos e ímpeto, alguns dos ex-assessores de Huckabee se bandearam para outros pré-candidatos, e alguns observadores enxergam sinais de que Huckabee não pretende se candidatar.

Na ausência de uma decisão, um dos maiores partidários mais de Huckabee no Iowa lançou uma campanha por telefone e e-mail para contatar outros partidários da candidatura fracassada de Huckabee em 2008 e pedir que continuem "firmes com Huck."

"Ninguém sabe o que ele vai decidir," disse Randy Davis, de Ottumwa, Iowa, que já contatou 500 partidários de Huckabee no Estado e descobriu que apenas "um ou dois" não estão dispostos a esperar. "Estou pedindo a todos que sejam pacientes."

Ex-governador do Arkansas, Huckabee não está com pressa de pôr fim à incerteza. Ele diz que vai esperar até o verão para tomar uma decisão e que não vê razão para apressar a iniciar-se uma campanha nacional cara.

Em entrevista no mês passado, Huckabee ridicularizou analistas que se apressaram a declarar que é pouco provável que ele se candidate. "Como vocês sabem disso? Porque eu mesmo ainda não sei," comentou.

A ambivalência pode ser um traço fortemente prejudicial a um candidato presidencial, mas Huckabee teria muitas vantagens em uma disputa republicana em 2012 que não tem nenhum favorito evidente.

Ele venceu a primeira disputa de nomeação em 2008, no Iowa, e foi o último pré-candidato a perder para o republicano que acabou ganhando a indicação, John McCain, tendo formado uma base forte de apoio entre os conservadores religiosos e sociais.

Em muitas pesquisas de opinião, ele sai à frente entre os pré-candidatos republicanos, tendo uma vantagem importante sobre seus rivais segundo a medida de "intensidade positiva" de apoio da pesquisa Gallup.

Mas, diferentemente de Mitt Romney, outro pré-candidato derrotado em 2008 que vem planejando campanha, Huckabee não tem contatando funcionários, doadores e partidários.

Seus dois assessores principais no Iowa na campanha de 2008 já foram trabalhar para outros candidatos, e o diretor de sua campanha aceitou um cargo de assessor de um congressista.

Outros candidatos ao papel de favorito dos conservadores vêm emergindo à medida que o movimento Tea Party ganhou destaque, com sua agenda de redução dos gastos públicos e limitação da atuação do governo.

A deputada Michele Bachmann e o ex-senador Rick Santorum estão fazendo campanha no Iowa, Estado onde a batalha pela indicação se inicia, em fevereiro, disputando a grande base de evangélicos, adversários do direito ao aborto e defensores do Tea Party que existe no Estado.

Dois republicanos destacados, Mitt Romney e o ex-governador do Minnesota Tim Pawlenty, também já entraram na disputa, formando comitês para começar a levantar fundos de campanha.