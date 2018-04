Biden prevê ser companheiro de chapa de Obama em 2012

WASHINGTON - O vice-presidente Joe Biden disse na quinta-feira, 27, que espera estar na chapa presidencial democrata em 2012 como candidato a vice do presidente Barack Obama.

"Ele (Obama) me perguntou há mais de um ano se eu o faria, e eu disse a ele que sim", disse Biden em entrevista no PBS NewsHour.

Obama ainda não declarou formalmente sua candidatura à reeleição. Mas mudanças recentes de ocupantes de cargos na Casa Branca assinalam que ele estaria se preparando para lançar sua campanha para um novo mandato de quatro anos em 2012.

Embora tenham sido rivais na disputa de 2008 pela indicação à candidatura presidencial democrata, Biden disse que ele e Obama "filosoficamente estão na mesma página em relação a tudo". E isso, disse o vice-presidente na entrevista, torna mais fácil para ele ocupar um cargo que não foi sua primeira escolha.

"Obama me entrega grandes responsabilidades e diz 'faça, simplesmente'", contou Biden. "Ele não fica checando."

Aceitar a vice-presidência "foi a melhor decisão que já tomei", comentou Biden, acrescentando que Obama já descreveu o relacionamento deles como sendo de amigos pessoais estreitos.

"As relações são realmente boas. Mas, sobretudo, existe confiança absoluta", disse Biden, ex-senador do Delaware. "Ele sabe que eu sempre estarei ali para apoiá-lo e eu sei que ele sempre vai me apoiar."