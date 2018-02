Bill Clinton se recupera de cirurgia do coração

Clinton, 63 anos, passou por uma operação de ponte de safena quádrupla em 2004 para liberar quatro artérias bloqueadas, e o último incidente ocorreu depois de duas viagens ao Haiti para colaborar com a ajuda humanitária aos afetados pelo terremoto devastador que atingiu o país.

Douglas Band, conselheiro de Clinton, disse que o ex-presidente foi internado no Hospital Presbiteriano de Columbia em Nova York, onde foram colocados dois "stents" em uma de suas artérias coronárias.

"O presidente Clinton está com bom ânimo, e continuará concentrado no trabalho de sua fundação e nos esforços de longo prazo na reconstrução do Haiti", disse Band em comunicado.

O cardiologista Allan Schwartz disse a repórteres que Clinton o procurou reclamando de desconforto no peito e exames mostraram que as artérias operadas em 2004 precisavam ser reabertas.

Clinton foi presidente entre 1993 e 2001 e, como muitos norte-americanos, luta contra a balança. Enquanto ocupava o cargo, era conhecido por seu gosto por hambúrgueres e alimentos pouco saudáveis em geral, embora também fosse regularmente visto correndo e fazendo outros exercícios.

A implantação de 'stents' é um procedimento relativamente rotineiro em pacientes como Clinton, que já sofreram problemas cardíacos. Depois da operação de 2004, ele pareceu mais magro e saudável do que quando presidente.

Após deixar o cargo, Clinton criou uma fundação com a qual pressiona empresas e cidadãos ricos a se empenharem na solução de alguns dos piores problemas mundiais. Mais recentemente, ele tem comandado o esforço de ajuda dos EUA ao Haiti. A esposa dele, Hillary, é a secretária de Estado dos EUA no governo de Barack Obama.

(Reportagem de Basil Katz)