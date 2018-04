Bolívia protesta por suposto apoio dos EUA à oposição As relações entre Bolívia e Estados Unidos voltaram a piorar na segunda-feira devido à suspeita de que a embaixada norte-americana em La Paz fornece ajuda a grupos oposicionistas locais. Há menos de duas semanas, veio à tona um suposto caso de espionagem. O governo esquerdista de Evo Morales disse ter convocado o embaixador Philip Goldberg para prestar esclarecimentos na terça-feira, e acrescentou que apresentará na próxima semana em Washington provas do apoio financeiro dos EUA a atividades políticas "antidemocráticas" na Bolívia. A embaixada norte-americana não se manifestou, repetindo sua conduta em atritos anteriores com o governo de Morales. Em pouco mais de dois anos de mandato, Morales fez cerca de dez denúncias de "ingerência política" da embaixada dos EUA, mas agora pela primeira vez o governo promete provas. Morales qualificou no domingo o embaixador Goldberg como "líder da oposição" e afirmou que os EUA querem impedir a aprovação da nova Constituição por causa de um artigo que proíbe a instalação de bases estrangeiras no país. O ministro da Presidência (Casa Civil), Juan Ramón Quintana, anunciou em entrevista coletiva na segunda-feira que ele mesmo levará a Washington as provas da ajuda ilegal à oposição. "Tomamos a decisão de denunciar não só nacionalmente, mas também internacionalmente, as interferências, as ingerências da embaixada dos Estados Unidos na Bolívia por meio da Usaid (agência norte-americana de cooperação internacional)", afirmou.