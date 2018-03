Bom tempo ajuda a controlar os incêndios na Califórnia

O bom tempo, com mais umidade, desta terça-feira, 15, permitia que os bombeiros americanos controlassem os incêndios na Califórnia. Após mais de três semanas do início do fogo devastador, a maioria dos focos foi apagado, e alguns dos maiores incêndios estão sob controle, informaram as autoridades dos Estados Unidos. Veja também: Califórnia reforça trabalhos de extinção de incêndios Imagem de satélite divulgada pela Nasa mostra os incêndios na Califórnia. Foto: Efe O fogo no condado de Butte, que consumiu mais de 218 quilômetros quadrados e destruiu dezenas de casas, está 75% controlado. Já no condado de Mendocino, 90% dos incêndios estão controlados, depois de queimar cerca de 215 quilômetros quadrados. "Estamos progredindo", disse Daniel Berlant, porta-voz dos bombeiros dos EUA. "Mas temos de lembrar que estamos em julho, e nossos maiores incêndios historicamente são registrados em setembro e outubro", destacou. Desde 21 de junho, o fogo no Estado foi considerado "o maior incêndio único na história da Califórnia", afirmou Kelly Houston, porta-voz do serviço de emergência americano. O recorde anterior era de outubro de 2003.