Bombardeiro B-2 dos EUA cai em base aérea no Pacífico Um bombardeiro B-2 dos Estados Unidos caiu na base aérea de Andersen, em Guam, no Pacífico, pouco depois de decolar. Os dois pilotos da aeronave ejetaram em segurança, informou a Força Aérea dos EUA. "Eles estão em observação por médicos e estão em bom estado", informou a Força Aérea. Um inquérito será aberto para avaliar porque o avião, que custa quase 1,2 bilhão de dólares, caiu. Guam, um território norte-americano estratégico no Pacífico, tem presença de bombardeiros desde março de 2004 e B-52s, B-2s e B-1s usam a base como escala entre os Estados Unidos. A aeronave que caiu em Guam estava baseada na base aérea de Whiteman, no Estado norte-americano de Missouri. O B-2 pode passar despercebido pela maioria dos sinais de radar, tornando difícil sua detecção por sistemas de defesa. O avião tem um alcance de 6 mil milhas náuticas (11.112 quilômetros) sem precisar de reabastecimento, segundo a Força Aérea dos EUA. Os bombardeiros B-2 foram usados em missões no Afeganistão, Iraque e Sérvia. Guam tem presença de forças norte-americanas desde 1898, quando os EUA capturaram o território antes espanhol. Os Japão ocupou a ilha durante a Segunda Guerra Mundial, mas os EUA a recapturaram, construindo uma base aérea no local que viu intensa movimentação de bombardeiros durante as guerras da Coréia e do Vietnã. Os EUA planejam transferir 8 mil fuzileiros e 10 mil dependentes da ilha japonesa de Okinawa para Guam até 2014, como parte de um realinhamento global das forças do país.