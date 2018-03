Bombeiros tentam conter dois incêndios na Califórnia Os bombeiros da Califórnia tentaram conter a noite toda dois incêndios na costa do Estado que ameaçam mais de 4 mil casas e outras estruturas, disseram autoridades do corpo de bombeiros na manhã de sexta-feira. Os incêndios no Complexo de Basin e Gap aconteceram a cerca de 273km de distância e estavam bastante ativos durante a noite, mas os bombeiros conseguira conter as chamas, em alguns casos quase na porta das casas. O incêndio de Gap, no norte de Goleta, é considerado a maior prioridade entre os mais de mil incêndios acontecendo no Estado -- o local é próximo de áreas residenciais. Apesar do incêndio ter mais que dobrado em tamanho, atingindo 1.185 hectares, os bombeiros o afastaram de Goleta, cidade de 30 mil habitantes a cerca de 160km a noroeste de Los Angeles, e das linhas de energia que abastecem o centro da costa da Califórnia, disse o porta-voz do condado de Santa Barbara, William Boyer. "Nossos bombeiros fizeram um trabalho heróico na noite passada", disse. Mais de 1900 casas ainda têm de ser esvaziadas ou continuar vazias, disse Boyer. Uma esquadra de 20 aviões de combate a incêndios começou a jogar água e retardadores sobre as chamas na sexta-feira. Segundo Boyer, o tempo está "um pouco nublado, quente e úmido". "Se tivermos mais disso, será uma coisa boa", disse. Autoridades de saúde do condado distribuiu máscaras para os moradores, a fim de protegê-los da fumaça durante suas atividades ao ar livre, disse Boyer. Enquanto os habitantes de Goleta vão perder as comemorações do feriado de Independência, a cidade vizinha de Santa Barbara planeja soltar os fogos de artifício como planejado, disse ele. As autoridades do condado não divulgaram dados sobre o incêndio de Gap na manhã de sexta. Apenas 5 por cento das chamas do Complexo de Basin foram contidas na manhã de sexta- o mesmo do dia anterior, disse a comandante de informações de incêndios, Karen McKinley. Os bombeiros estão preocupados com o vento e com o tempo seco previsto para sexta-feira, disse McKinley. Na comunidade costeira de Big Sur, 1800 casas e estabelecimentos foram esvaziados e 40km de estradas, fechadas. Big Sur fica a cerca de 225km ao sul de São Francisco.